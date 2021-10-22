Инспекторы Комитета по транспорту пройдут курс самообороны

Сотрудники Управления по выявлению правонарушений Комитета по транспорту теперь будут обучаться управлению конфликтами и основам самообороны. Решение о создании таких курсов было принято после нескольких случаев нападения на пеших инспекторов со стороны автомобилистов. Заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров рассказал о причинах создания таких курсов.

«Зачастую наши специалисты сталкиваются с агрессивно настроенными гражданами, которые не довольны тем, что эвакуируют их автотранспортные средства. В связи с этим мы организовали курсы по самообороне и психологической подготовке наших специалистов, чтобы они научились правильно вести себя на улице с недоброжелательными автомобилистами", — поделился Алексей Гончаров.

Обучение будет состоять из теоретических и практических занятий. На лекциях инспекторы познакомятся с разными приемами коммуникации в острых конфликтных ситуациях. Им помогут сформировать психологическую готовность для таких случаев. На практике специалисты отработают навыки самообороны.

С июля текущего года сотрудники Комитета по транспорту привлекают к административной ответственности автомобилистов, которые не соблюдают требования дорожных знаков 3.27-3.30 «Остановка/Стоянка запрещена». Одними из основных трудностей в работе пеших инспекторов являются конфликтные ситуации с автовладельцами, отрицающими решения об эвакуации.