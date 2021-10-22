В Петербурге завершился XIX Форум средств массовой информации Северо-Запада.

В пятницу, 22 октября, в завершение XIX Форума средств массовой информации Северо-Запада, были объявлены победители журналистского конкурса СеЗаМ-21.
За совместный проект «Серебряное ожерелье России» премию года получил телеканал ЛенТВ24 и газета «Петербургский дневник». Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев отметил, что это действительно настоящие журналистские проекты. Кроме этого, телеканал ЛенТВ24 и комитет по печати Ленинградской области были отмечены специальным дипломом за профессиональный творческий подход в медиапредставлении региона на XIX Форуме СМИ Северо-Запада.
Победителей определяло профессиональное жюри, возглавляемое Павлом Гусевым. А общественную значимость работ определяло большое общественное жюри.