В Пушкине откроется благоустроенная территория у Федоровского городка

В Пушкинском районе завершено благоустройство общественных пространств – сквера Николая Ивасюка в Шушарах и Федоровского городка в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Работы проходили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Александр Беглов отметил, что улучшение городской среды – это совместная работа правительства Северной столицы и горожан.

«В этом году запущена масштабная программа благоустройства по всему городу. Все проекты готовят с учетом мнения и пожелания жителей», – сказал губернатор.

До конца года в Санкт-Петербурге в рамках проекта будет создано еще 43 новых общественных пространства.