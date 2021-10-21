В Ленинградском зоопарке в семье патагонских мар пополнение

Семейство патагонских мар в Ленинградском зоопарке разрастается. Квебахо и Гуарани стали родителями второй раз за год. Как сообщает зоопарк на своей странице в "ВКонтакте", 21 октября ветеринары объявили пол малышей — это самцы. Новорожденные чувствуют себя хорошо. Мама заботится о них: сейчас вес крошек 619 и 633 грамм. Пока распорядок дня у детёнышей состоит из кормёжки, сна в колыбели из сена и общения друг с другом и родителями.

«Патагонские мары — экзотические грызуны из Южной Америки. Внешне они могут напоминать и оленя, и зайца, и собаку, однако на самом деле это родственники морских свинок. Мары — четвёртые по величине грызуны в мире, во взрослом возрасте они могут весить до 16 килограммов!» — рассказали в зоопарке.