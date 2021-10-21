В Ленобласти с 30 октября детские сады будут работать в новом режиме

В России из-за COVID-19 объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В эти дни в детских садах Ленобласти будут созданы дежурные группы для детей, чьи родители работают на беспрерывном производстве. Об этом сообщает ivbg.ru со ссылкой на слова главы города Александра Дрозденко.

«Комитет уже имеет опыт, как правильно организовывать работу детских садов в нерабочие дни», — заключил губернатор.

Глава также отметил, что нерабочие дни будут оплачиваться в полном размере.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что михайловский театр теперь имеет QR-код со статусом "Вакцинирован".