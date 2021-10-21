Университет имени Макарова реализует программу профобучения инвалидов

Новую программу обучения и реабилитации инвалидов запустил Университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Об этом сообщили в четверг, 21 октября, в пресс-службе Смольного.

«Это хорошая инициатива. У каждого человека должна быть возможность выбрать желаемую профессию. Город уделяет очень большое внимание обучению и трудоустройству людей с ограниченными физическими возможностями, созданию безбарьерной среды, условий для занятий спортом», — отметил губернатор Александр Беглов.

Занятия начнутся весной 2022 года. Педагоги помогут людям с инвалидностью освоить азы морского дела и попробовать себя в качестве рулевого или капитана судна. Теоретический курс проведут в дистанционном формате, а практический — на специализированном катере.

В этом году уже 126 безработных петербуржцев с ограниченными возможностями освоили новые профессии. Обучение проходит в центре «Педагогический Альянс» по курсам флористики и фитодизайна, интернет-маркетинга, бухгалтерского учета и налогообложения.