В Петербурге 21 октября свой 85 день рождения празднует городской троллейбус

Главный подарок к юбилею петербургского-ленинградского троллейбуса – пополнение уникальной коллекции Музея городского электрического транспорта. Об этом сообщил Комитет по транспорту Санкт-Петербурга. В честь праздничного события здесь завершилась реставрация ярославского троллейбуса ЯТБ-2.

Он был построен в 1938 году. Уникальную машину случайным образом нашли в 2007 году в районе озера Зеркальное в Выборгском районе Ленинградской области. Списанный троллейбус долгое время использовался под сарай. Спустя 83 года после постройки троллейбус вновь на ходу!

ЯТБ-2 – это «младший брат» ровесника петербургского троллейбусного движения, 85-летнего экспоната ЯТБ-1. Такие машины ценный раритет. Их больше не сохранилось нигде во всем мире.



Напомним, в честь 85-летия петербургского-ленинградского троллейбуса с 21 октября в Петербурге в продажу поступил юбилейный "Подорожник".