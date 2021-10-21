Петербургский ресторатор переезжает в Кению из-за QR-кодов

Петербургский ресторатор Александр Затуливетров решил продать свой ресторан «МыЖеНаТы». Ранее предприниматель активно критиковал систему QR-кодов. Как рассказал Александр в Facebook, он хочет переехать в Кению, чтобы открыть там свой бизнес. Также он заявил о своем желании стать гражданином этой страны.

«Скоро вы сможете с нашей помощью не только насладиться прелестями африканского сафари, но и купить апартаменты на лучшем в Кении побережье и поужинать в романтичной обстановке в ресторане TIKI. Такое многообразие направлений вынуждает меня распрощаться с кусочком души и сердца — моим любимым «МыЖеНаТы», — написал ресторатор.

Мужчина принял решение уехать из России в преддверии введения жестких коронавирусных ограничений в Петербурге. После 1 декабря в городе посещать рестораны можно будет только при предъявлении QR-кодов, что может отрицательно повлиять на сферу общественного питания.