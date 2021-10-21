Выход на Московский вокзал со станции «Площадь Восстания» вновь открыли

Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» снова заработал. В 20:54 выход на Московский вокзал закрыли из-за плохих погодных условий. Дождь образовал непреодолимые препятствия при выходе на вокзал. Об этом сообщили в telegram-канале «Метро Петербурга».

«В 22-25 вестибюль-2 ст. "Пл. Восстания" открыт выход в сторону Московского вокзала. Вода удалена», — уточняется в сообщении.

Территория Московского вокзала и вестибюль метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге совсем недавно подверглась затоплению из-за ливней. Сотрудники петербургской подземки оперативно устранили последствия разбушевавшейся стихии.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жителей Ленобласти предупредили о заморозках, мокром снеге и гололеде.