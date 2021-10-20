В Санкт-Петербурге открыли международный форум здоровья

Международный форум здоровья открылся в среду, 20 октября в Санкт-Петербурге. Главной темой события стала жизнь мегаполиса в пандемию. Мероприятие будет проходить на территории выставочного комплекса «Экспофорум» три дня. За это время специалисты, работающие в сферах медицины, фармакологии, биотехнологий и смежных дисциплин будут обсуждать актуальные вопросы здравоохранения, говорить о развитии материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, а также разбираться, как улучшить качество медицинских услуг.

Коме того, в «Экспофоруме» представлены стенды МЧС с манекенами, передвижные врачебные пункты. У гостей есть возможность не только узнать много нового, но и проверить состояние своего здоровья, а также получить рекомендации по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний. Помимо этого, можно сдать кровь на тестирование.