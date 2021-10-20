«Радио Зенит» и субхолдинг «Матч» будут сотрудничать

Петербургская радиостанция «Зенит» совместно с субхолдингом «Матч» вместе будут развивать спортивную медиа-среду двух российских столиц.

Для организации эфиров «Радио Зенит» из Москвы в пресс-центре агентства создадут радиостудию «Матч+». Строительство пресс-центра заканчивается в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. В рамках сотрудничества в будущем будут проводиться совместные развлекательные проекты в соцсетях и интерактивные акции. Гендиректор «Радио Зенит» Жанна Люкшина поделилась своим мнением о сотрудничестве.

«Совместная работа позволит радиостанции расширить свою аудиторию», - отметила она.

Гендиректор агентства «Матч+» Василий Конов в свою очередь рассказал, что взаимодействие с популярной радиостанцией «Зенит» позволит привлечь новую аудиторию с обеих сторон.