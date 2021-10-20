В Петербурге продавцы велосипедов жалуются на спад продаж

С начала года в Санкт-Петербурге продажи велосипедов снизились на 35 процентов по сравнению с таким же периодом 2020 года. Продавцы велосипедов уверены, что причина падения спроса заключается в резкой востребованности двухколесного транспорта в начале пандемии.

В 2020 году спрос на самокаты и велосипеды резко вырос из-за запрета выезжать в другие страны во время коронавируса. Из-за этого россияне всеми силами пытались разнообразить свой отдых в городе и скупали транспорт. Об этом рассказали в пресс-службе франчайзинговой сети "ВелоДрайв", одной из лидирующих в России по продаже велосипедов. Там отмечают, что потребители перенасытились велосипедами во время коронавирусных ограничений.

Однако сейчас цены на все категории товара выросли из-за высокой загруженности китайских производителей. Это заставило петербуржцев покупать подержанный товар.