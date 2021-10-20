Петербургским курьерам стали предлагать зарплату по 70 тыс. рублей

Количество предложений для курьеров в Санкт-Петербурге за последние пять дней по сравнению с первой неделей октября выросло втрое. Такие данные приводятся в исследовании компании HeadHunter.

"Аналитики HeadHunter проанализировали основные тенденции рынка труда, связанные со скорым введением в регионе QR-кодов. За время второй и начало третьей недели октября для курьеров в Северной столице было размещено в три раза больше вакансий, чем за первую неделю месяца. Среднее зарплатное предложение в вакансиях составляет от 70-75 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Также замечен рост вакансий на удаленке. Только за последние пять рабочих дней для соискателей Петербурга было опубликовано почти 4 000 предложений с удаленным форматом работы, что почти в два раза больше, чем за прошлую неделю.