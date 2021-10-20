72% жителей Петербурга считают себя счастливыми

Почти три четверти петербуржцев считают себя довольными или очень счастливыми. Такие результаты опубликовала Лаборатория публичных исследований СЗИУ РАНХиГС в рамках социального проекта «Открытый Петербург».

Специалисты предлагали петербуржцам оценить качество своей жизни по 10-балльной шкале. В итоге средний показатель ответов составил 7 баллов. По мнению опрашиваемых, составляющими счастья для них являются отсутствие проблем со здоровьем у себя и близких, комфортное жилье, благополучие в личной жизни и финансовый достаток.

По информации организаторов исследования, основными причинами несчастья горожан являются дефицит денег, сложности в личной жизни и плохое здоровье.