«Балтийская жемчужина» получила штраф за работы в реке Дудергофка

Во вторник, 19 октября, Управление Росприроднадзора по Северо-Западу оштрафовало ЗАО «Балтийская жемчужина». Крупную компанию наказали за работы в реке Дудергофка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении берегоукрепительных работ специалисты заступили за границы разрешенного участка. Работы должны были проводить в Финском заливе. В результате установлено, что нарушение границ составило 93 метра. За пользование устья реки Дудергофки с несоблюдением установленных условий компанию оштрафовали на 90 тысяч рублей.

«Работы проводятся вне отведенного решением участка, что равносильно проведению работ без оформления права пользования поверхностным водным объектом», – пояснили в Росприроднадзоре.