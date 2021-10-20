Чиновников Петербурга обяжут проходить инструктаж перед заграничными командировками

Дополнения внесли в постановление о служебных командировках представителей органов власти. Как сообщается в проекте постановления правительства города, документ дополнит постановление № 1446 «О порядке направления в служебные командировки лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга».
Инструктажи обяжут проходить госслужащих, которым предстоит командировка за границу, и которые имеют доступ к государственной тайне. Им объяснят, о чем можно и о чем нельзя говорить за пределами России. Инструктажи будут проходить в комитете по внешним связям за пять служебных дней до планируемого выезда из Российской Федерации.