В Петербурге показали макет беспилотного трамвая

Движущийся макет беспилотного трамвая, в управлении которым задействован искусственный интеллект, был презентован 19 октября на выставке Международного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTRANSPORT в Санкт-Петербурге. В дальнейшем этот трамвай может стать прототипом для применения беспилотных систем в реальной жизни. Об этом рассказал начальник отдела перспективного развития СПБ ГУП "Горэлектротранс" Андрей Уланов.

"Это первый шаг в области беспилотного трамвая, сейчас это, скорее, как помощь водителю - техническое зрение. Это не будет полностью беспилотный трамвай, это будет информировать водителя, что существует какая-то угроза, и если он не реагирует на эту угрозу, то благодаря программе трамвай автоматически будет замедлять ход и останавливаться", - рассказал Уланов.

Разработкой макета специалисты занимались в лаборатории Политехнического университета Петра Великого по заказу СПб ГУП "Горэлектротранс".