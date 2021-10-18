Беглов призвал петербуржцев активнее участвовать в переписи населения

Александр Беглов напомнил, что перепись стартовала 15 октября.

«За 11 лет наш город и страна сделали большой шаг вперед. У нас появились новые, эффективные системы взаимодействия человека и государства», - отметил глава Петербурга.

Так, на базе МФЦ открыты стационарные переписные участки. К ним прикреплена тысяча добровольцев из специального корпуса «Волонтеров переписи». Они помогут заполнить опросные листы и ответят на все вопросы. А в квартиры петербуржцев придут около 12 тысяч переписчиков.

«Всероссийская перепись населения - это событие государственного масштаба. Ее результаты необходимы для экономического прогнозирования, разработки социальных программ, планирования строительства школ, детских садов, больниц, поликлиник». – закончил Александр Беглов.