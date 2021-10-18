В центре Петербурга открылась фотовыставка об истории отечественной энергетики

В понедельник 18 октября в центре Петербурга открылась историческая фотовыставка к 135-летию «Россети Ленэнерго». Выставка расположена на пешеходной части Большой Морской улицы. Ее открыли председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук и исполняющий обязанности генерального директора «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин. На церемонии также присутствовали ветераны и молодые специалисты компании.

Экспозиция фотовыставки рассказывает об истории «Россети Ленэнерго», отражая важнейшие этапы развития всей электроэнергетики, с IXX по ХХ век. На выставке собраны уникальные архивные материалы и личные фотографии сотрудников компании. Также на стендах представлены главные герои электросетевого комплекса – энергетики разных специальностей: работники кабельной и высоковольтной сети, диспетчеры, инженеры, электромонтеры.

Фотовыставка направлена на популяризизацию профессии электроэнергетиков.Выставка будет работать до 1 ноября 2021 года.