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Новый автовокзал появится на Витебском проспекте

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© Фото: Pixabay

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Его построят в течение шести лет.

Правительство города согласовало аренду земельного участка для строительства автовокзала на Витебском проспекте. Стратегический инвестор ждал этого решения три года. Об этом сообщает комитет по инвестициям 18 октября.

Двухэтажный автовокзал будет состоять из 5 перронов прибытия и 12 перронов отправления. В здании расположатся кассовый зал, зал ожидания и камера хранения, медицинский пункт, административно-технические и коммерческие помещения. Там же будет находиться фуд-корт, а также представительства туристических и транспортных компаний.

Предполагаемый пассажиропоток — 9,6 тысяч человек в сутки, для международного сообщения откроют отдельный вход с зоной досмотра, таможней и паспортной службой. Таким образом, новый автовокзал позволит частично снять нагрузку с терминала на набережной Обводного канала.

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