В Петербурге отменили культурный форум

В понедельник 18 октября стало известно об отмене Международного культурного форума. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге с 11 по 13 ноября. В этом году его планировали посвятить теме культурных кодов новой реальности. Произошедшее прокомментировал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

«Этот шаг был продиктован нестабильной эпидемической обстановкой. Хотел бы подчеркнуть, что сегодня нам всем очень важно соблюдать необходимые меры предосторожности не только при посещении культурных мероприятий, но и в своей повседневной жизни», — написал Борис Пиотровский.

В прошлом году форум также был отменен из-за пандемии.