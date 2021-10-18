Александр Дрозденко рассказал о процессе сбора урожая в Ленобласти

В Ленобласти сейчас сбор урожая в самом разгаре. Глава региона Александр Дрозденко рассказал о процессе изданию ivbg.ru

«Урожайность хорошая. Один комбайн срезает ботву, другой — убирает корнеплоды. «Дневная норма» уборки — 40 тонн овощей. Так два комбайна и два человека заменили собой ручной труд бригады из 35 рабочих», — написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что сельскохозяйственная техника субсидируется регионом. А высокий уровень автоматизации позволяет сохранить конкурентоспособность АПК в зоне рискованного земледелия.В Ленинградской области в 2020 году мероприятия по комплексному развитию сельских территорий реализовывались на 111 объектах на сумму около 2 млрд руб. Ленобласть с 2009 года старается активно обустроить сельские территории: 1500 человек получили новые квартиры, построен 41 объект здравоохранения.