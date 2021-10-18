Санкт-Петербург лидирует по числу пьяных туристов, хулиганящих в общепите

Аналитики компании "Delta Системы безопасности" рассказали о главных правонарушениях, которые позволяют себе в других городах российские туристы. Об этом сообщило "РИА Новости".

Этим летом в Петербурге туристы чаще всего попадались на пьяном хулиганстве в точках общественного питания. Аналогичные правонарушения чаще всего происходили в Казани и Краснодаре.

Аналитики уточнили, что в сравнении с допандемийным 2019 годом число нарушений закона в российских туристических местах выросло на 34 процента. Наибольший прирост по количеству правонарушений произошел в гостиницах и отелях – там рост числа тревожных вызовов увеличился на 69 процентов.