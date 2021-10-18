Лимитированный юбилейный «Подорожник» поступил в продажу

Лимитированную линейку проездных карт и брелоков «Подорожник» выпустят в Петербурге к юбилею карты. Купить ее можно будет с 18 октября в кассах петербургской подземки, а также в городских киосках. Измененный дизайн "Подорожника" будет сочетать элементы самого первого оформления карты — лист лечебной травы с божьей коровкой — и силуэты зданий Петербурга.

В честь юбилея карты также устроят встречу с коллекционерами проездных билетов. 18 октября в 16:30 в «Экспофоруме» покажут собрания редких билетов и карт. На брифинге расскажут об истории проекта и его дальнейшем развитии.