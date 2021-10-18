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Защитники Муринского парка провели необычный перфоманс

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© Фото: За сохранение Муринского парка / Вконтакте

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У строительного забора в Муринском парке прошла фотосессия ослепленному деньгами «чиновника».

Активисты Муринского парка креативно отреагировали на совещание чиновников Смольного с застройщиком ООО «Анна Нова». Фотографии нового перформанса местные жители опубликовали в группе «За сохранение Муринского парка».

По словам горожан, власти не помогают освободить парк от планов по застройке пляжным спорткомплексом. Активисты уже около трех лет пытаются отстоять зеленую зону, которая находится под угрозой вырубки и уничтожения.Работы в парке ведет застройщик ООО «Анна Нова». Ранее компании разрешили построить здесь элитный спорткомплекс, но позже суд отменил это решение, признав строительство незаконным. Не смотря на это территория до сих пор огорожена забором. Неравнодушные горожане всячески привлекают внимание к этой проблеме, чтобы защитить парк. 

На обращения жителей Калининского района власти отвечают, что забор законно стоит в Муринском парке на основании договора аренды, а статус парка ЗНОП (зелёные насаждения общего пользования) этому не препятствует. Договор аренды истекает в 2024 году. 

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