Петербуржцы самые счастливые работники в России

В Петербурге зафиксирован самый высокий показатель жизнерадостных трудоголиков в стране – 49%. На втором месте москвичи — 47% и Ростовская область – 46%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели исследователи hh.ru.

Однако 30% жителей Санкт-Петербурга не довольны своей работой и никакого удовольствия от нее не получают. Примечательно, чем выше возраст опрашиваемых, тем более высокий показатель удовлетворения от работы зафиксирован. Так, на работу как на праздник ходят 65% работающих от 55 лет и старше. И 36% в возрасте от 26 до 35. Больше всего недовольных своей экономической активностью тридцатилетние – 42%.

Самыми счастливыми от своей работы стали строители, юристы, рекрутеры, сотрудники сферы искусства и масс-медиа. Неудовлетворение от своего труда чаще других испытывают учителя, преподаватели и работники научной сферы.