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В Понтонном захоронили останки погибших в войну красноармейцев

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© Фото: пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга

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Установили личности шестерых бойцов.

В субботу, 16 октября, на воинском кладбище «Корчмино» в посёлке Понтонный захоронили останки 103 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки нашли поисковики таких петербургских отрядов, как «Святой Георгий», «Северо-Запад», «Колпинский рубеж», «Горячий снег» и других. В церемонии принял участие глава города Александр Беглов.

«Ребята отдают долг памяти погибшим на полях сражений, находят их родных. Это очень важно не только для нынешнего, но и для будущих поколений. У нас очень сильное поисковое движение, оно сплачивает общество», – отметил глава города.

Благодаря солдатским медальонам из 103 перезахороненных сегодня на кладбище «Корчмино» удалось установить имена шестерых бойцов. Это Иван Серёгин 1919 года рождения, родом из Московской области, Иван Захаров 1917 года рождения, уроженец Вологодской области, Сергей Кольцов 1914 года рождения из Калининской области, Дмитрий Григорьев 1915 года рождения и ленинградец Сергей Агеев 1915 года рождения.

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