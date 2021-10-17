Жители Петербурга лишились воды

Коммунальная авария лишила жителей Курортного района воды больше, чем на сутки. В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» говорят, что проблема решается и необходимо немного подождать. Жильцам пришлось воспользоваться «дедовскими» методами подачи воды. «МК в Питере» рассказал, почему так происходит.

В пятницу, 15 октября, жители Сестрорецка и ближайших поселков лишились холодной и горячей воды из-за прорыва трубы. В этот же день Водоканал начал устранять последствия аварии. Покупать воду в магазинах резко стало дорого (цена за пятилитровку повысилась до 300 рублей). Из-за этого жителям пришлось направиться за водой к уличным колонкам.

На следующий день, 16 октября, пресс-служба Водоканала сообщила, что авария устранена, а в Городскую больницу №40 вернулось водоснабжение. Однако воду получили не все палаты, а горячая вода ходила с перебоями. Решить проблему смогли после приезда в медучреждение главы Курортного района Александра Забайкина.

Утром в воскресенье, 17 октября, «МК в Питере» обратился в пресс-службу Водоканала за комментарием. Там сообщили, что водоснабжение Курортного района было подано 16 октября в 23.30. Корреспонденту объяснили, что процесс восстановления системы длительный и трудоемкий, нужно учитывать множество факторов. Пока неизвестно, когда напор придет в норму.