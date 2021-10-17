В Петербурге горожане создали «место радости»

В субботу, 16 октября, в Петербурге прошла культурно-благотворительная акция «Арт-субботник. Преображение городских пространств». Ее участниками стали горожане от мала до велика. Взрослые и дети вышли к храму иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на проспекте Народного Ополчения. Вместе они создали арт-объект «Место радости, красоты и цвета». Участникам выдали краски и кисти, после чего они раскрасили заранее установленные скульптурные композиции – фанерные фигуры лошадей. После этого часть фанерных скульптур отправится во двор близлежащей школы № 551.

Вся работа проходила под руководством автора проекта – художника Гарри Зуха. Организаторы рассказали, что их основная цель — познакомить между собой жителей района и научить их совместно творить и видоизменять публичные пространства.