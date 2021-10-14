«Городовой» покинул свой пост на Малой Конюшенной улице

На углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы 14 октября убрали скульптуру «Городовой». Скоро она будет стоять около здания Главного управления МВД. Ожидается, что рядом с памятником будут проходить торжественные мероприятия МВД. На новой площадке памятник официально откроют 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел.

В последнее время возле памятника парковались машины, тем самым закрывая скульптуру. Стоянка не нарушала законов об охране памятников, поскольку у «Городового» нет охранного статуса, и она не входит в реестр объектов культурного наследия. На прежнем месте фигура простояла с 1998 года. Бронзовый памятник был создан заслуженным художником РФ Альбертом Чаркиным. Скульптуру установили в честь 300-летия Санкт-Петербурга и 200-летия Министерства внутренних дел России.