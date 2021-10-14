Главный офис ОСК переехал из Москвы в Петербург

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила переезд своей штаб-квартиры в Санкт-Петербург. Об этом 14 октября пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе. Завтра, 15 октября, гендиректор ОСК Алексей Рахманов официально объявит о завершении этой процедуры руководству страны, уточнил источник.

Переезд в Санкт-Петербург должен был состояться в июле 2020 года, но из-за пандемии пришлось перенести. В Северную столицу переехала большая часть представителей компании.На сегодняшний день корпорация официально зарегистрирована в Петербурге по адресу: улица Марата, 90.