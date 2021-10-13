В Петербурге суд вынес вердикт по делу о сайте по продаже золота для World of Tanks

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга в среду, потерпевший подал иск на своего портнера по "бизнесу",с которым они вместе организовали проект: придумали сайт, раздающий монеты для «Мира танков». Мужчина просил взыскать с обидчика 150 тысяч рублей, а также 4200 рублей на уплату госпошлины, так как он вложил деньги, но в ответ не получил ни доступа к хостингу сайта, ни к домену сайта, ни к электронной почте или электронному кошельку и прочим программам, требующимся для администрирования. Поэтому пострадавший потребовал все деньги назад с несостоявшегося бизнес-партнёра.

Ответчик в суд не явился, всё решилось без него в пользу истца.