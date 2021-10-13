В Петербурге дорожники закатали в асфальт мозаичную слона и звезду

Жители района Семенцы в центре Петербурга прощаются с «шереметьевской звездой» и «слоном». Мозайки закрывали ямы в асфальте. Об инциденте сообщили жители Семенцов 13 октября на странице в Instagram. Заполнять выбоины разноцветной мозаикой жители Семенцов начали в начале осени. Первыми среди арт-объектов на асфальте появились динозавр Семён и сердце.



Сначала работники коммунальных служб избавились от удава, который проглотил слона. Далее было уничтожено другое произведение стрит-арта —Шереметьевская звезда. Этот шедевр продержался меньше месяца. Судьба оставших трех шедевров —Динозавра, Сердца и Ивана — проверят в ближайшее время.