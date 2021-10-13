Мейксин опасается, что граффити могут внести раскол в российское общество

Претендующий на должность вице-губернатора Петербурга Максим Мейксин 13 октября встретился с парламентскими партиями. Он заявил депутатам, что дискуссии вокруг художественной ценности граффити, которые закрашивают в городе, начинают вести к расколу общества.

Мейксин поделился своей позицией.

«Искренне считаю, что оценивать граффити с точки зрения ценности — это провокация, которая делит общество на части.», — ответил будущий вице-губернатор.

В Петербурге неоднократно возникали скандалы из-за уничтожения стрит-арт-объектов, как политических, так и нет. Сейчас продолжается борьба общественников за сохранение портрета певца Игоря Талькова на Литейном проспекте.