В Петербурге учительница уволилась из школы из-за блога о секс-просвете

Петербургская учительница в свободное от работы время вела блог о секс-просвещении для взрослых. Тема здоровых отношений со своим телом не понравилась родителям и руководству школы.

Открытый аккаунт был помечен маркировкой 18+, также женщина установила соответствующие возрастные фильтры среди подписчиков. Однако в администрации ее поставили перед выбором: либо школа, либо блог. Она выбрала блог и написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Учащиеся школы при Консерватории имени Римского-Корсакова вступились за учительницу биологии, Ученики собрали подписи в поддержку педагога, но это не помогло.