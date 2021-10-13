Ректор Университета профсоюзов отчислил студентов-актеров

В Санкт-Петербургском государственном университете профсоюзов отчислили группу студентов 3 курса кафедры режиссуры и актерского искусства из-за конфликта с ректором Запесоцким. В приказе об отчислении говорится, что студенты распространили в СМИ ложную информацию о "безобразиях" в вузе, из-за чего нанесли ущерб репутации учебного заведения.



Скандал в СПбГУП произошел в конце сентября. Сообщалось, что ректор университета требовал от студентов подписать документ на возврат денег за несогласованные с вузом вечерние занятия с преподавателями Левицкими. Тогда учащиеся рассказали, что за неисполнение данного требования им пригрозили отчислением.



В итоге Запесоцкий созвал комиссию. Она должна провести служебное расследование. Родители потребовали снять с должности ректора Александра Запесоцкого за травлю студентов.