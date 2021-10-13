У школьников в Санкт-Петербурге каникулы продлятся на 2 недели

Осенние каникулы в школах Петербурга продлятся еще на две недели. Так перевели на дистанционку уже 100 классов. Как объяснили в комитете по образованию Петербурга, продление осенних каникул в школах связано с праздниками в ноябре.



Осенние каникулы, как изначально планировалось, начнутся 25 октября и продлятся до 3 ноября. Но из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и выпадает на четверг, 5 ноября тоже объявлено праздничным днем. Так длинные праздничные выходные подарят маленьким горожанам четыре дня отдыха. К своим занятиям школьники приступят 8 ноября.