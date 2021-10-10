В администрации и ЖКС опровергли информацию о принятых ремонтных работах в доме Чубакова

В администрации Петроградского района Санкт-Петербурга и ЖКС опровергли информацию о том, что в пострадавшем от пожара доме Чубакова приняты ремонтные работы. Об этом сообщила «Фонтанка».

Генеральный директор «ЖКС №2 Петроградского района» Валерий Разгулов заявил, что акты приемки работ не подписывались. Стоит отметить, что администрация района также не получала никаких документов по работе. Эту информацию подтвердил заместитель главы администрации Петроградского района Евгений Карабельников.

Сведения о принятии работ по устранению аварийности деревянной башни в доме Чубкова, который находится на набережной реки Карповки, сообщили в Фонде капитального ремонта. В нем рассказали, что подрядчик «Мастер Руф» закончил работу в башне.