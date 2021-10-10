Полицейские провели рейд в 2 тыс. квартирах около «Парнаса»

Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района Санкт-Петербурга провели рейд по квартирам домов около станции метро «Парнас». Целью проверки было выявление «резиновых» квартир, где живут мигранты. Проверялись не только жилые помещения, но и крыши, а также подвалы домов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области сообщили, что сотрудники полиции проверили более 2 тысяч квартир, которые находятся около станции «Парнас».

В результате проверок стражи порядка нашли квартиру, где жили 12 мигрантов. В другом жилом помещении хозяин нелегально сдавал квартиру. Там находились три жителя Нигерии. Их вместе с 54 иностранцами, которые не смогли предоставить документы, отвезли в отдел полиции.