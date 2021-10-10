Около общежития СПбГУ установят пункт полиции

В Санкт-Петербурге около общежития СПбГУ в Петергофе из-за шумных вечеринок установят опорный пункт полиции. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уже отправило обращение в адрес начальника ОМВД России по Петродворцовому району.

Данное решение принято в связи с тем, что студенты общежития часто устраивают шумные вечеринки, нарушая при этом общественный порядок и тишину. О неприемлемом поведении учащихся рассказал заместитель ректора по безопасности Дмитрий Грязнов.

Отметим, что за подобные нарушения в студенческом городке СПбГУ уже задержали семерых учащихся вуза. Теперь им грозит отчисление из учебного заведения.