Музей Анны Ахматовой в Петербурге потерял кота по имени Ося

Петербургский Музей Анны Ахматовой объявил о пропаже музейного кота Оси. Данное сообщение опубликовано в субботу на странице музея в соцсети "ВКонтакте". Также опубликовано видео, на котором девушка берет кота на руки и уносит в неизвестном направлении. Кот пропал в ночь с 7 на 8 октября, около полуночи.

"Рыжий питомец возрастом около 16 лет. Он крупный, спокойный. Если кто-то его подобрал и по доброте душевной - пожалуйста, верните его нам!", - говорится в сообщении.

Сотрудники музея поделились, что кот никогда раньше не уходил дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта. Ося регулярно наблюдается в ветеринарной клинике и каждый день принимает жизненно необходимые лекарства.