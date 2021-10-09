Студента СПбГУ не приняли в фольклорный ансамбль из-за его ориентации

Руководитель фольклорного ансамбля СПбГУ объяснила причину недопуска к занятиям студента-гея. Это было объявлено 8 октября на заседании комиссии, где присутствовали обе стороны конфликта.

Студент Максим Дрожжин жаловался на дискриминацию со стороны руководителя ансамбля. Она обратила внимание комиссии на его страницу в Facebook, где студент активно рассказывал подписчикам о своей личной жизни, а также делился фотографиями в женском образе. Также она высказалась, что «чистота пения бывает не только физическая, но и духовная», а с Максимом у них такое исполнение не получится.

Комиссия так и не смогла принять единое решение о зачислении студента в ансамбль, взяв отсрочку на неделю.