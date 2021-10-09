Прокуратура Петербурга нашла нарушения при переходе к отопительному сезону

Прокуратура Санкт-Петербурга внесла представление вице-губернатору Северной столицы Николаю Линченко, который контролирует «жилищный блок», а также районные администрации, об устранении нарушений при подготовке домов к отопительному сезону. Документ был отправлен в аппарат замглавы города.

В документе уточнили, что Петербург на 100% готов к отопительному сезону, но проверка показала, что работы по капремонту еще не завершены в 536 жилых домах, из которых в 202 сроки исполнения договоров по видам работ истекли. Большинство домов в разных районах города оказались без крыш и со срезанными стояками.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Северной столицы потребовала принять меры.