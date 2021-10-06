Шойгу привлек к ответственности военных, отправивших солдат почетного караула на венчание Романовых

Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили на церемонию венчания потомка династии Романовых.
«Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга», — сообщил источник в военном ведомстве.
Также сообщается, что в результате разбирательства были установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов.