В Петербурге откроют крупнейшую кинологическую площадку

В Санкт-Петербурге на Морской набережной, 31 корпус 1, появится крупнейшая кинологическая площадка. Она станет самой большой площадкой на Васильевском острове. Общая площадь территории составит 2,5 тысячи квадратных метров.

Идея о создании площадки появилась у местных жителей. Два года назад этот проект стал победителем в конкурсе «Твой бюджет».

«На Васильевском острове действуют четыре кинологические площадки. Новая стала самой большой из них. Отмечу, что площадка для дрессировки собак – это продолжение масштабной концепции Линейного парка вдоль Морской набережной, которая включает в себя ряд смежных проектов, призванных сделать пространство максимально отвечающим запросам жителей», — заявил глава района Эдуард Ильин.

Также стоит отметить, что на территории поставили кинологические кольца, барьеры, балансиры, и много-много всего, что нужно для обучения собак.