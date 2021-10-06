Спрос на учителей в Петербурге вырос на 136%

За последние два года спрос на учителей в Санкт-Петербурге вырос на 136%. В сервисе по поиску работы HeadHunter сообщили, что каждая десятая вакансия для учителей была из Петербурга.

«В первый осенний месяц в Петербурге было открыто более 900 вакансий для учителей, а по стране в целом — почти 9 тыс. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30 %), математики (13 %), дошкольного образования (12 %) и информатики (11 %)», — сообщили в сервисе.

Средняя зарплата преподавателей в Северной столице выросла с 37,5 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Учителя оказались на 15 месте в рейтинге престижных профессий.