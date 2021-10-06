Выход со станции метро «Театральная» на площадь строить не будут

На портале госзакупок появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге не будут строить выход со станции метро «Театральная» на одноименную площадь.

В техническом задании станции петербургской подземки указано, что на разработку проектной документации по строительство выхода станции «Театральная» место размещения второго выхода «на пересечении улиц Глинки и Декабристов в качестве возможного не рассматривать». Сообщается, что один из вестибюлей будет располагаться на Лермонтовском проспекте, 1/44, где находится Дом быта. Расположение для второго вестибюля нужно будет еще найти.

Стоит отметить, что «Театральная» будет располагаться на Лахтинско-Правобережной линии между станциями «Спасская» и строящейся «Горный институт»