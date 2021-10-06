На станциях «Балтийская» и «Василеостровская» могут открыть второй вестибюль

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что планируется открыть второй вестибюль на двух станциях городского метрополитена: «Балтийской» и «Василеостровской».

Кроме того, в пресс-службе АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) заявили, что планируется также ремонт других станций петербургского метро.

«Перед тем, как приступить к реализации, необходимо заключить контракты со Смольным. Действительно, мы имеем право на подписание документов вне конкурса, но город оставляет за собой возможность объявить тендер», — сообщили в МССС.

К 2032 году в Петербурге должны открыться 12 новых станций. Среди них это «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт», а также «Заставскую», «Каретную», «Кудрово», «Морской фасад», «Театральную», «Улицу Доблести», «Шуваловский проспект» и «Планерную».