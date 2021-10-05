После обращения к Дрозденко жители Антропшино в Коммунаре получат контейнерную площадку

К губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко во время прямой линии, которая проходила 5 июля 2021 года обратились жители микрорайона Антропшино в городе Коммунар. Они просили решить проблему с вывозом мусора. Об этом сообщили в iVBG.ru.

В Комитете государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти сообщили, что Коммунар заключил контракт на контейнерную площадку для предотвращения накопления отходов. Новый сборный пункт для мусора будет располагаться на пересечении улицы Северной и переулка Строителей.

Кроме того, администрация города Коммунар будет заключать муниципальный контракт на вывоз строительного мусора с территории региона. В связи с этим проводятся регулярные осмотры территории.

Также в реестре мест накопления ТКО нет информации о площадках на Антропшинской улице.