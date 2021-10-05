В Петербурге определили единственного строителя метро

Правительство Российской Федерации выбрало единственного строителя метрополитена Санкт-Петербурга. Им стал АО «Метрострой Северной столицы».

Согласно новому распоряжению правительства, организация должна выполнить не менее 50% обязательств, которые предусмотрены в госконтрактах. Только после этого «Метрострой Северной столицы» сможет привлекать субподрядчиков.

Кроме того, к документу приложили список из 37 объектов городской подземки. В ближайшее время планируется их строительство и реконструкция. Так, будут проводиться работы по продлению оранжевой, фиолетовой и зеленой линий метро, а также по прокладке коричневой ветки.